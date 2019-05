De wondere wereld van de supercar: ‘Eens staat deze auto midden in de huiskamer, zoals anderen een vleugel neerzetten’

PSV en Ajax spelen eind juli in strijd om Johan Cruijff Schaal

5 mei Door de winst van Ajax in de bekerfinale spelen Ajax en PSV in seizoen 2019-2020 tegen elkaar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Dat duel wordt in principe al op 28 juli afgewerkt. Het zou zelfs 27 juli kunnen worden, als het duel wordt verplaatst vanwege Europese verplichtingen van een van de twee deelnemers.