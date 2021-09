De wonderen van De Heksenketel

Oud-spits Hallvar Thoresen weer terug bij PSV, als scout

10:34 PSV maakt sinds deze zomer gebruik van de kennis en het scoutingsnetwerk van voormalig spits Hallvar Thoresen. De 64-jarige Noor was tussen 1981 en 1988 als speler verbonden aan de Eindhovense club, die in zijn laatste jaren als contractspeler in Eindhoven doorstootte naar de absolute top van Europa.