De Woondeal Eindhoven - Helmond lijkt hoogstens een gebaar van goede wil

Waterover­last in Eindhoven: agentes scheppen balkon leeg

10:39 EINDHOVEN - De politie is er dus niet alleen bij parkeeroverlast of geluidsoverlast, maar ook bij wateroverlast. Zo bleek zondagochtend in een flat in Eindhoven waar twee agentes een balkon leeg schepten. Dat is te lezen op de Facebookpagina van de politie.