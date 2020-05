De wulpse foto's van Hans Withoos in Domein Oogenlust in Eersel

Als er een expositie is die helemaal op zijn plaats is, dan is het wel die van Hans Withoos, nu te zien in Oogenlust in Eersel. Want, de fotografische werken van de Rotterdamse Brabander zijn barok, wulps, kleurrijk en overdonderend - en dat is ook de omgeving van het bloemen- en plantendomein.