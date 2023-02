De zachte g-liedjes van Jasmijn (23): ‘Ik hoop dat ze ooit over de grens aanslaan’

Zangeres Jasmijn van den Hoogen (23) maakt hedendaagse (Nederlandstalige) liedjes in het voetspoor van artiesten als Froukje, Eefje de Visser en Wende Snijders. Ze verhuisde zo’n vijf jaar geleden vanuit Sint Hubert naar Eindhoven voor een opleiding aan Rock City Institute. Ze woont op Strijp-S. En staat geregeld achter de bar bij Altstadt; ja, juist met carnaval. Tot voor kort bezorgde ze ook de post. Maar nu wil ze zich meer focussen op haar passie.

En dat is?

,,Ik geef pianoles bij MijnMuziekles en volg De Producer Academie in Utrecht. Bij PopEi programmeer ik het maandelijkse live-evenement Puurliedjes, waarvan ik host ben. Het liefst zing, schrijf en produceer ik mijn eigen werk. Ik vind het supertof om verhaaltjes te maken met synthesizers en drumcomputers. Met allerlei samples en bliepjes. Ook organiseer ik met Simon van den Hurk jamsessies bij Burgers: ‘Samenklank’, een open podium, voor iedereen toegankelijk, elke laatste maandag van de maand, maar we willen dit wekelijks gaan doen.”

Quote Ik praat Nederlands, met een zachte g en hou het zo dichter bij mezelf Jasmijn van den Hoogen

Waar ben je verder mee bezig?

,,Ik richt me nu op mijn Nederlandstalige liedjes. Ik zou graag een album of een paar singles uit willen brengen, maar wil daar niet te veel over kwijt. Ik heb een Engelstalig album uitgebracht (Alien, te vinden op de streamingdiensten –red), maar door de lockdowns moest ik de releaseshow steeds uitstellen. Die periode heeft me verder aan het denken gezet. Ik ben het dichter bij huis gaan zoeken. Toen kwam de wedstrijd The Sound of Eindhoven voorbij, en schreef ik het winnende lied Doemedanieaan Man, waarin ik mijn frustratie over de crisis kwijt kon. Ik praat Nederlands, met een zachte g en hou het op deze manier dichter bij mezelf. Mijn teksten zijn ook straight forward, niet te poëtisch. Een zin uit een nieuw liedje, De Dieper: ‘Ik ben niet op zoek naar geluk want dat zoeken doet soms pijn. Je komt ’t pas tegen als je ’t laat gaan’.”

Volledig scherm Jasmijn van den Hoogen in PopEi. © Doris van Gool/DCI media

Wat maakt de regio voor jou aantrekkelijk?

,,Eindhoven heeft me heel veel gebracht. Ik kom uit een klein boerendorpje waar ik een beetje een outsider was. Tijdens Rock City Institute voelde ik me omarmd door gelijkgestemden. Dat is binnen Eindhoven altijd zo gebleven. Ik hoef hier voorlopig niet weg, en woon goed op Strijp-S, al zou ik ooit wel naar Zuid-Europa willen verhuizen. Ja, ook vanwege het weer.”

Hoe ziet jouw ideale toekomst eruit?

,,Ik droom niet per se van een bepaald podium. De ambitie is wel wat veranderd. Ben wat realistischer geworden. In de magere jaartjes na 2019 zijn we allemaal wat wijzer geworden, het is duidelijker hoe de wereld in elkaar zit. Voor het ego is het misschien leuk om tegen jezelf te zeggen dat je in je eentje omhoog bent geklommen en een bepaald podium hebt bereikt. Maar aan de eindstreep wil je het gevoel hebben dat je samen met anderen iets hebt bereikt. Ik droom nu van een studiootje achteraf, liefst ergens in Zuid-Europa, waar mensen samen kunnen komen. Samenwerken maakt me het gelukkigst.”

,,Mijn grootste droom is dat mijn zachte g-liedjes ook over de grenzen ooit aanslaan. Het kán, kijk maar naar Eefje de Visser, naast Wende Snijders een van mijn inspiratiebronnen. Vooral de muziek van Eefje liet me inzien dat het kan. Of kijk naar AnnenMayKantereit in het Duits, Sevdaliza in het Perzisch of Stromae in het Frans. Ik versta er geen fuck van, maar ik voel het wél. De intonatie, de beats, en de boodschap. Die komt over.”

Jasmijn doet dinsdag 14 februari mee aan het programma Maakbaars in Natlab. Meer info over Jasmijn: jasmijn.online