De zaken gaan goed in glutenvrije winkel in Woensel-West

Nieuwbouw­wo­ning aan de Meerring in Meerhoven is ‘sluis tussen stad en natuur’

16 augustus EINDHOVEN - Als ergens in Eindhoven stevig doorgebouwd wordt, dan is het wel in Meerhoven. De jonge wijk is op veel plaatsen nog volop in ontwikkeling. Begin dit jaar werd een rij huizen op de Meerring opgeleverd.