De Ziekte van Hirschsprung in kindertaal: ‘want praten over poep moet normaal zijn’

Gedurende haar jeugd in Dommelen speelde de ziekte een grote rol. In 2018 besloot ze als afstudeerproject aan de kunstacademie in Breda juist dàt te maken waar ze zelf als kind zo’n behoefte aan had gehad; ze schreef en illustreerde een boekje waarin Momo beer uitlegt wat de ziekte is en hoe de behandeling in zijn werk gaat. ,,Bij veel volwassenen en kinderen heerst een taboe op ontlasting. Dat is heel jammer, en vooral voor kinderen met darmklachten is het juist belangrijk dat zij afwijkingen of bijzonderheden op de wc herkennen. Daarom heb ik het in mijn boek zo luchtig en normaal mogelijk gemaakt om over ontlasting te praten. In het boek heb ik het bijvoorbeeld over Drollies als het over poep gaat.”