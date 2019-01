De ziel moet terug in het Evoluon

Stel, het Evoluon had niet in Eindhoven gestaan maar in Parijs, had het dan kunnen wedijveren met de Eiffeltoren? Dat het icoon van Eindhoven wereldwijd lang niet de bekendheid geniet die het icoon van Parijs ten deel valt, zegt wellicht meer over de twee steden dan over de bijzondere bouwwerken. Parijs een wereldstad, Eindhoven een provinciestad. Maar wel een provinciestad met een wereldconcern waarvan de mogelijkheden in de jaren zestig van de vorige eeuw – de tijd waarin het Evoluon gestalte kreeg - nauwelijks grenzen kenden.