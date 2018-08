De zon als marketinginstrument voor 'cheapass' zonnebrillen

EINDHOVEN - Goedkope zonnebrillen zijn een hit voor Cheapass in Eindhoven. Plannen voor volgende brillenlijnen zijn in de maak.

Dagelijks glippen er honderden schijndimmers door zijn handen, die allemaal netjes en ongebogen bij de klant in de brievenbus belanden. Nik de Jong, oprichter van Cheapass Zonnebrillen, heeft een roerige zomer achter de rug.

Bij binnenkomst in het pand aan de Eindhovense Hallenweg ontkomt haast niemand er aan: er prijkt een gigantische poster op de muur waarop twee vrouwen poseren in een badkuip. Beide met een zonnebril op, maar zonder bh. ,,Die hebben echt in alle studentenhuizen in dit land gehangen”, gniffelt Nik de Jong (32), de Bossche oprichter van de brillenboer.

Dat studentikoze loopt als een rode draad door het hele zonnebrillenverhaal heen. Het welbekende ‘we begonnen op een zolderkamer’-riedeltje gaat volgens De Jong helemaal op bij Cheapass Zonnebrillen. ,,Dat was in 2012. Ik kocht via fouteskipakken.nl een, jawel, fout skipak. De producten werden omschreven met hele foute teksten. Toen dacht ik, dat kan ik ook. En dan met zonnebrillen.”

Van harte

En zo geschiedde. Het begon een jaar later officieel met een klein kantoortje in Tilburg. ,,Het was niet groter dan 12 vierkante meter. Je kont keren ging maar amper”, blikt De Jong terug. De verkoop ging nog niet van harte, totdat het een jaar later, in 2014, plotseling begon te lopen. ,,En toen het lekker weer werd, ging het als een trein. Bovendien: als je op de term ‘zonnebrillen’ Googlede, kreeg je ons als tweede hit. Dat wilde wel.”

Onderwijl roept Harold Gruijthuijzen (28), chef magazijn en eveneens Bosschenaar, zijn vriend en collega De Jong even bij zich. ,,Nummertje 74, hoe zit het daarmee? Hebben we die nog bijbesteld? We zitten er bijna doorheen.” Aan ieder model hangt een nummertje, want dat is wel zo gemakkelijk, vinden de heren. Vooral bij het inpakken, weet Gruijthuijzen. Aan de hand van uitgeprinte orders vult hij doosje na doosje. En hop, gauw nog een bierviltje, brilpoetsdoekje en brilzakje erbij. Er is – vooral gedurende deze hete zomer – haast geboden.

Warme broodjes

Goede weersomstandigheden, betekent veel werk. Zo simpel is het. ,,Is het bewolkt, dan is het rustig. Regen? Dan is het heel rustig.” De Jong lacht nog maar eens. Dat kan deze zomer wel. Het blijft maar warm, dus de brillen gaan als warme broodjes over de digitale toonbank. ,,We verkopen in deze periode dagelijks honderden brillen per dag. Daar staat tegenover dat het, bijvoorbeeld in oktober, ontzettend rustig is. Dan halen we soms nog geen vijf orders per dag binnen.”

Het blijft echter niet bij de huidige brillenlijn. Zo introduceerden de heren onlangs een premium-lijn. En tijdens de vergadering, die de heren ’s ochtends en ’s avonds op de heen- en terugweg houden, ontstaat er meer moois. ,,We zijn van plan om een nóg goedkopere brillenlijn te starten en we gaan sport brillen verkopen." Zo is de rek er nog lang niet uit.