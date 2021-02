‘De zwarte Panter’ van Acht organiseerde jubileum met 66 gulden in kas

EINDHOVEN - Guus Geurts (82), alias de ‘De zwarte Panter’, is al zestig jaar lid van voetbalclub vvAcht. Iedere zaterdag is hij te vinden op sportpark de Leeuwenkuil. Zijn vele taken, die hij al bijna net zo lang uitvoert, zijn langzaam afgebouwd.

Geurts heeft vorig jaar de beslissing genomen om al zijn taken neer te leggen. Maar zegt hij: ,,Bij een aantal activiteiten wil ik nog meewerken zoals de kaartavonden en als het met de coronamaatregelen kan, kom ik zaterdags weer naar club.”

Niet bellen rond etenstijd

,,Hij is een boegbeeld voor de club. Guus heeft zo immens veel voor de club gedaan. Hij kan haast geen andere hobby’s gehad hebben”, vertelt John van Kemenade, voorzitter. ,,Tot het laatste toe heeft hij de wachtlijsten bijgehouden. Wie lid wilde worden, moest Geurts bellen, maar niet tussen 17.30 en 18.30 uur want dan was hij aan het eten.”

Wie Geurts zegt, zegt jeugdleider, jeugdtrainer en jeugdcoördinator. Rond 1964 ging hij aan de slag met de F-jeugd en bij de jeugd is hij blijven hangen. Op 22-jarige leeftijd is hij zelf bij voetbalvereniging Acht terecht gekomen door de broertjes van zijn vrouw Cor uit Acht, die al bij de club speelden. Geurts: ,,Ze vroegen of ik in Acht wilde spelen. Maar ik wilde eerst mijn examen voor de avondschool halen. De avond dat ik mijn diploma heb gehaald en uit Den Haag kwam, zijn we doorgelopen naar de club.”

Imitatie

Als linkspoot begon hij op het veld linkshalf of buiten, maar halverwege zijn eerste seizoen werd hij keeper. ,,Tijdens een wedstrijd in Gestel, zaten we zonder keeper. Ik ben gaan keepen en dat is goed bevallen”, vertelt Geurts. Daar komt ook zijn bijnaam De zwarte Panter vandaan. Geurts lachend: ,,Frans de Munck, De Zwarte Panter, was mijn favoriete keeper. Hij was fenomenaal. Ik imiteerde hem zogenaamd in het zwart gekleed en met mijn zwarte haren.”

Jubileumfeest met 66 gulden in kas

Geurts heeft met veel plezier en voldoening diverse bestuursfuncties bekleed en zaken geïnitieerd voor de club zoals: het maken van het eerste clubblad, oprichten van reclame commissie en scheidsrechteren. Het is te veel om alles op te noemen. Een mooi herinnering heeft hij aan 1972 als hij als voorzitter het 25-jarig jubileum van de club moet organiseren met maar 66 gulden in de kas. Met donateurskaarten zijn ze deur aan deur gegaan om geld op te halen. Geurts: ,,We hebben zoveel opgehaald dat we een jeugdtoernooi en feestavond konden houden en na afloop nog 600 gulden in kas over hadden.”

Geurts: ,,Er is een periode geweest dat ik elke dag met de club bezig was. De club is een deel van mij. Ik heb er veel plezier van gehad en veel voor terug gekregen.”