Dealer die niet in Helmond mag komen wordt (dus) opgepakt in Eindhoven

Man die medepa­tiënt wurgde op Grote Beek belde zelf drie keer naar de bewaking

14:13 DEN BOSCH - De man die in augustus in GGzE De Grote Beek in Eindhoven een medepatiënt wurgde met een koordje, heeft zelf tot drie keer toe de waakpost van zijn afdeling gebeld. Pas de laatste keer liep het personeel echt de ruimte in en zag welk drama zich daar had afgespeeld. Mogelijk belde hij de eerste keren voordat hij tot zijn daad kwam.