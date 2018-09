Dealers in centrum Eindhoven doorn in het oog van winkeliers

Vier heren staan voor een etalage in de Hermanus Boexstraat. De vier schuifelen wat, netjes in een rij naast elkaar, als een voetbalteam tijdens het volkslied. Een sigaretje in de hand, een plastic tas achter zich op de grond en een tasje kruislings over de borst. De mannen ogen alerter dan het winkelende publiek om hen heen. Wie de moeite neemt te kijken, ziet ze: drugsdealers in de Eindhovense binnenstad.

Vorige week liep het op deze plek uit de hand. Een jongen van 17 jaar werd in zijn nek gestoken, een ruzie die om drugs draaide, denkt de politie. Een jonge winkelmedewerkster vlak bij die plek weet allang dat hier wordt gedeald. Ze vraagt zich af waarom de mannen niet worden aangepakt als werkelijk iedereen in de straat ze kent en weet hoe ze hun geld verdienen. Het dealen gebeurt soms gewoon in het zicht, in de drukke winkelstraat tussen het station en de Markt. Gecoördineerd vanaf hetzelfde bankje. Toch begrijpen de winkelmedewerksters het probleem van de politie. ,,Ze moeten die mannen betrappen. En die weten ook wel dat ze in de gaten worden gehouden."

Soms wordt er een opgepakt. Die verdwijnt dan een paar dagen uit het straatbeeld. De laatste maanden zijn de dealers meer zichtbaar. ,,Nee, echt onveilig voel ik me niet. Ik verwacht niet dat ze ons hier iets aandoen. Laten we hopen dat het steekincident de trigger is om er iets aan te doen."

Geen ondernemer of winkelmedewerker wil met naam in de krant. Vorig jaar klopten dealers bij een van hen aan. Ze waren niet blij dat ze - letterlijk - in beeld waren gekomen door alle media-aandacht over de overlast rond de Vestdijk. De echte overlast komt overigens van de verslaafde gebruikers die op de dealers afkomen, merkt een onderneemster op.

Waterbedeffect

Na jaren overlast liet burgemeester John Jorritsma vorig jaar een vaste camera plaatsen. De overlast was aan de Vestdijk zo groot dat de SNS-bank vertrok. ,,Je zag ze dealen en mensen aanspreken", aldus een winkelier. Het cameratoezicht lijkt - deels - te hebben geholpen. Op de hoek bij de Albert Heijn staan de dealers amper nog. Al zag een winkelmedewerkster aan de Vestdijk daar ook weer 'vers bloed' opduiken, andere dealers. ,,Uit een andere stad. Alsof er een netwerk is en ze elkaar informeren."

Bovendien lijkt nu de Hermanus Boexstraat de vaste hangplek van de dealers te zijn geworden. Het zogenoemde waterbedeffect: bestrijding op een locatie drukt de criminaliteit naar een volgende plek. De gemeente geeft toe dit effect niet te kunnen stuiten en wil meer politiecapaciteit.

Aanvullende maatregelen na het steekincident komen er nog niet. 'Het is een recente gebeurtenis. Er zijn geen plannen om extra camera's op te hangen. Wel wordt al meer ingezet op bestuursrechtelijke maatregelen zoals verblijfs-ontzeggingen en gebiedsverboden', is de reactie vanuit het stadhuis.

Imago

Goed voor het imago van de stad is dat dealen in een druk winkelgebied in ieder geval niet, merken meerdere winkeliers op. Een van hen kreeg een vrouw aan de deur die al voor openingstijd binnen wilde. De toeriste was 's morgens vroeg al door een dealer benaderd met zijn handelswaar. ,,Geen goede reclame voor iemand die het eerst in Nederland is."