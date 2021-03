Deborah (44) kende iedereen bij de Effenaar, ging vaak naar concerten... tot ze NET-kanker bleek te hebben

Aan de in panterprint geklede Lucardie is niet te zien dat ze ernstig ziek is, maar na afloop van het interview moet ze rusten om bij te komen. De 44-jarige is een levenslustige vrouw, die niet meer het leven kan leiden dat ze gewend was. ,,Het bezoeken van concerten was mijn hobby. Zo ging ik naar Editors en De Jeugd van Tegenwoordig. Minstens twee keer in de maand ging ik naar een concert, festival of theater. Bij de Effenaar kende ik iedereen.”