Debuut schrijver Bouke van Laarhoven uit Eindhoven over lotgenoten in de dood: ‘Een persoonlijke catharsis’

De inspiratie haalde Van Laarhoven deels uit zijn eigen leven. Zo zijn de flashbacks uit het dagboek van de studente grotendeels autobiografisch. Ook Van Laarhoven verloor tijdens een vakantie in Frankrijk een van zijn ouders. Hij was toen veertien. ,,Mijn vader werd ziek. Met een medisch vliegtuig werd hij naar het ziekenhuis in Veldhoven gebracht, waar hij overleed. We gingen op vakantie en hij is niet meer thuisgekomen.”

‘Write what you know’ las hij in handboeken over schrijven. ,,Schrijf over iets wat dichtbij jezelf ligt, want dat is uniek. Dat heb ik gedaan. Wat betekent het om heel jong een ouder te verliezen? Dat is als de witte biljartbal die alle andere ballen wegkaatst: alles verandert. Daar leef je ieder jaar mee, het is een sluimerend trauma.”