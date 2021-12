Decorontwerper Simon Haen: ‘Ik probeer positief te blijven, maar ben sceptisch’

Simon Haen bouwde het decor en maakte het lichtontwerp voor De overkant van de nacht. Afslag Eindhoven bracht het in november nog in première in Venlo. De daaropvolgende toer werd afgelast.

Hoe is je gemoedstoestand?

„Vrij opgewekt, eigenlijk. Gezien de omstandigheden had ik er al op gerekend dat we in december met zijn allen binnen zouden zitten. De periode tussen Sinterklaas en carnaval is sowieso rustig. Bovendien heb ik mijn werk voor de première betaald gekregen. Ik maak me wel zorgen over ontwikkelingen in de cultuursector. Ik probeer positief te blijven, maar ik ben sceptisch.”

Hoe houd je de moed erin?

„Op het moment ben ik minder afhankelijk van overheden en opdrachtgevers, en ik vertrouw erop dat er weer werk gaat komen als alles achter de rug is. Dan zal er weer kunst en theater gemaakt worden. Maar nu is het even pas op de plaats maken, een nieuw evenwicht zien te vinden. Ik ga in ieder geval niet werken aan voorstellingen die toch niet doorgaan.”

Wat zou anders moeten?

„Ik zou graag zien dat er meer aandacht was voor zzp’ers in de cultuursector. De TOZO is niet afdoende voor wat je nodig hebt. De aanvraag gaat gepaard met veel bureaucratische rompslomp. De houding ten opzichte van de zzp’er is heel neerbuigend. Je wordt aangesproken alsof je een zwerver of een fraudeur bent. Ik heb bewust de TOZO vorig jaar juli stopgezet. Ik had meer stress van de TOZO dan van twintig jaar werken als zzp’er.”

Moet je er ander werk naast doen?

„Dat kan ik me niet veroorloven. Als ik ander werk zou doen tegen een minimumloon, kan ik mezelf wel onderhouden, maar ik kan mijn bedrijf niet in stand houden. Dan houd ik liever mijn bedrijf.”

Waar kijk je het meeste naar uit?

„Ik ben in gesprek met The Kik om voor een komende tournee een decor te bouwen. Dat heb ik ook voor hun afgelopen tours gedaan. Dat wordt een aardige klus. Er zijn een aantal uitgestelde voorstellingen die waarschijnlijk wel door zullen gaan, zoals El Dorado van Bart van Dongen en Het Zuidelijk Toneel. Daar doen tweehonderd vrijwilligers aan mee. Verder zit in de planning dat ik mee ga werken aan een tiendelige tv-serie die het midden houdt tussen Hamelen en De Kleine Prins. Dat moet een heel groot project worden. En dit voorjaar komt er een nieuwe voorstelling van Afslag Eindhoven. Maar in de tussentijd pak ik mijn rust. Ga ik in mijn atelier kijken wat er weg kan, en ga ik gewoon iets leuks maken voor mezelf.”