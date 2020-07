Deel raad Eindhovens: stadsbestuur heeft geen grip op zorggeld

EINDHOVEN - Opnieuw houden de uitgaven voor de zorg in Eindhoven de politieke gemoederen volop bezig. Volgens de oppositie in de raad heeft het stadsbestuur daar te weinig grip op.

Het is allerminst zeker of de Eindhovenaren de afgelopen tijd wel de zorg hebben gekregen die ze nodig hadden. Dat komt omdat het stadbestuur onvoldoende grip heeft op de uitgaven in het sociaal domein, de gemeentelijke afdeling zorg en welzijn. En daardoor was die zorg er waarschijnlijk niet, onvoldoende of wed de verkeerde zorg verleend.

Dat is althans het standpunt van het grootste deel van de oppositie in de Eindhovense gemeenteraad. Pogingen van SP, D66 en het Ouderen Appèl en enkele eenmansfracties in de raad om daar verandering in te brengen, blijven echter zonder resultaat.

Problemen

Een motie om onderzoek te doen naar wie er door de bezuinigingen op zorg en welzijn in de problemen zijn gekomen - en daar zo nodig ook wat aan te doen - kan namelijk niet op een meerderheid in de raad rekenen.

Deze oppositiepartijen staan hierin namelijk lijnrecht tegenover de coalitie van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Die vinden, daarin gesteund door onder meer 50Plus, ChristenUnie en Leefbaar Eindhoven, dat het stadsbestuur op de goede weg is doordat het financieel orde op zaken geeft gesteld.

Dat komt de coalitiepartijen en de zes Eindhovense wethouders op een boze en geëmotioneerde reactie te staan van raadsnestor Dré Rennenberg van het Ouderen Appèl Eindhoven (OAE). Hij vindt deze politici ver naast de werkelijkheid leven. ,,We zouden ons moeten schamen", aldus Rennenberg. ,,Want de armoede neemt steeds verder toe. Vooral onder de ouderen die het moeten doen met een AOW en een klein pensioentje."

Overschot

Het steekt Rennenberg en ook D66 en de SP dan ook dat het stadsbestuur het boekhoudkundig jaar 2019 kan afsluiten met een overschot van meer dan 50 miljoen euro. 23 miljoen euro daarvan houdt de wethouder van financiën Marcel Oosterveer (VVD) over op de uitgaven in het sociaal domein.

Dat overschot levert de wethouder fikse kritiek op van raadslid Marco van Dorst van D66 - ..En dat terwijl er nog veel onduidelijkheid is over wat er in het sociaal domein aan de hand is” - en van SP-raadslid Jannie Visscher: ,,Het zorgbeleid van dit college is financieel gestuurd, de menselijke maat ontbreekt.”

Kritiek op Oosterveer is er ook van enkele coalitiepartijen, maar dan om geheel ander redenen. Met name de PvdA vindt dat hij de touwtjes wat strakker in handen moet nemen, blijkt uit de woorden van raadslid Arnold Raaijmakers, zodat er aan het eind van het jaar niet opnieuw zo veel onuitgegeven geld in de gemeentekas overblijft.