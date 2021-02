Deel van de stroomstoring in Eindhoven is verholpen

Wie verfraaide het plantsoen voor het Van Abbemuseum in 1961

10:00 EINDHOVEN - Het plantsoen voor en de entree van het Van Abbemuseum ging in 1961 op de schop. Wie weet nog wat de aanleiding destijds was en weet wie er op de foto staan? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.