Deelauto rukt op, maar Eindhoven en Brabant blijven achter: ‘Wij zijn gek van onze automobiel’

Wim Vringer stopt bij Muziekge­bouw: ‘Weggaan gaat zeker kruim kosten’

17 november In 2021 stopt Wim Vringer na 21 jaar als directeur van het Muziekgebouw. Het voelde als zijn kindje, waarmee hij mooie en lastige tijden beleefde. Financieel waren er uitdagingen, de grootscheepse verbouwing uit 2010 was hét hoogtepunt. ,,Het Muziekgebouw is meer dan een baan.”