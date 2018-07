Deelnemers Run 4 KiKa halen 115.259 op voor onderzoek naar kinderkanker

Kanjermedaille

Die medaille heeft ze al binnen, toch moet het belangrijkste nog komen: deelname aan de KidsRun. Naast de 5 en 10 KM staat er voor de jongste deelnemers 1 kilometer op het programma. Dit betekent voor Julia twee rondjes zo hard als ze kan over de schaatsbaan rennen, luid aangemoedigd door alle aanwezigen. Met bloem in haar haar en blosjes op de wangen sprint Julia voorbij. Ook haar zusjes Zara (3) en Fenna (5) rennen mee, net als klasgenootjes van basisschool Helen Parkhurst.

Luid gejuich

Onder luid gejuich bereikt ze de finish. Ze oogt nog fris, al is dat vooral uiterlijke schijn. "Ik heb het de hele dag heet en voel nu al spierpijn", vertelt ze. " Toch was het heel leuk om mee te doen." Dat ze op het podium werd geroepen maakte het extra speciaal. Na afloop vormden de andere kinderen een erehaag en mochten ze al 'high-fivend' naar het startpunt. "Dat was wel een beetje spannend."

Vorig jaar stond Julia's leven van de ene op de andere dag op zijn kop. Het begon met rare bultjes op haar benen. Terwijl haar huisarts het wegwuifde als griepje, was moeder Daniella meteen op haar hoede "Ik werk 16 jaar in de wijkverpleging en haar opa is overleden aan acute leukemie." Op de huisartsenpost werden de klachten wel serieus genomen en moest Julia na een vingerprik meteen door naar de spoedeisende hulp. Nu leven ze van dag tot dag. "De ene dag gaat het goed, de dag erop voelt ze zich doodziek." Ze zit nu in de onderhoudsfase (nabehandeling) omdat het risico groot is dat de ziekte terugkeert binnen twee jaar. Na november hoopt ze weer een normaal meisjesleven te kunnen leiden. Dan krijgt ze in het ziekenhuis ook de ketting met alle kralen mee naar huis.