Deelnemers Swim to Fight Cancer bereiden zich voor in IJzeren Man

EINDHOVEN - Astrid van den Hoogenband gaf zaterdagochtend een speciale openwater-training aan deelnemers van de Swim to Fight Cancer, die op 15 september voor de derde keer wordt gehouden in Eindhoven.

De IJzeren Man in Eindhoven is op deze vroege zaterdagochtend nog zo goed als verlaten, maar in het water van het stadsstrand maken ruim dertig fanatieke zwemmers al hun rondjes. Het zijn deelnemers van de Swim to Fight Cancer, het evenement dat op 15 september wordt gehouden in het Eindhovensch Kanaal.

Vanaf de steiger in het bad geeft Astrid van den Hoogenband aanwijzingen. De ervaren zwemtrainster is sinds dit jaar ambassadeur van de Eindhovense ‘Swim’ en daar hoort onder meer deze openwater-training bij. Ze geeft technische tips en adviezen aan de zwemmers die het koude water trotseren om zich voor te bereiden op de twee kilometer die hen over ruim twintig dagen te wachten staat.

Groei

In totaal telt Nederland veertien locaties waar in juli, augustus en september ‘Swims’ worden gehouden. Eindhoven is de laatste van allemaal. Vorig jaar, bij de tweede editie in Eindhoven, werd ruim 72.000 euro opgehaald.

Op 15 september gaan opnieuw meer dan honderd zwemmers de uitdaging aan. De Eindhovense ‘Swim’ kiest bewust voor een rustige, gestage groei, vertelt Marc-Antony Taminiau van de organisatie. ,,Zodat het echt een solide, krachtig evenement wordt. We zetten in op continuïteit. We willen er opnieuw een heel positieve dag van gaan maken. Waarbij hopelijk veel geld wordt opgehaald, maar waar ook de sociale component heel belangrijk is. We zijn een platform waar mensen elkaar vinden en elkaar ontmoeten.”