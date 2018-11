Deelnemers Winterrace Eindhovense roeivereniging: ‘We hebben ons het leplazarus geroeid’

Vanwege de geringe breedte van het Eindhovens Kanaal roeiden de deelnemers, verdeeld in allerlei categorieën, op tijd. ,,Je kunt hier nu eenmaal niet met meerdere boten naast elkaar roeien", verduidelijkt ERV Beatrix-veteraan Ton Kemmere (79). De Eindhovenaar bepaalt tijdens de race, in de vier zonder, het aantal slagen dat per minuut wordt geroeid. Met een gemiddelde leeftijd van bijna 76 jaar zijn ze veruit de oudste bemanning onder de deelnemers. Toch roeit het viertal de zes kilometer tussen het startpunt bij Geldrop en het Beatrix-clubhuis aan de Kanaaldijk Noord in Eindhoven binnen het half uur. ,,We hebben ons het leplazarus geroeid", grijnst Feye Meijer (81). ,,Eenmaal bij de start schiet je adrenalinepeil zo omhoog dat je alles geeft."

Zilveren medailles

Meijer was in zijn studententijd bepaald niet de minste. Zilveren medailles op Europese Kampioenschappen en winnaar van de Varsity, de belangrijkste roeiwedstrijd voor studentenverenigingen in ons land. ,,We gingen vandaag hard van start en zaten al gauw op 27 slagen per minuut", zegt Kemmere. ,,Normaal is dat tussen de 22 en 24."

De ruim een halve eeuw oude roeivereniging verhuisde in 1983 van het Beatrixkanaal in Strijp naar het Eindhovens Kanaal in Tongelre. ,,We hebben 440 actieve leden tussen de pakweg 10 en 90 jaar", aldus Kemmere. ,,Veel leden hebben geroeid in hun studententijd en gaan na een 'pauze' weer de boot in."