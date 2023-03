Deels gesloopt bankgebouw toneel voor kleinschalige activiteiten

Van Rooij is blij met deze mogelijkheid. ,,We denken aan culturele activiteiten rond evenementen als de Dutch Design week, Glow, Koningsdag en Ameezing, maar ook activiteiten als een kerstmarkt of een Foodtruck-festival. Ik ben al benaderd door een organisatie, die er graag een Pasar Malam wil organiseren”. Van Rooij benadrukt dat hij in principe niet zelf gaat organiseren, maar het terrein aan organisaties beschikbaar stelt. ,,Commerciële organisaties betalen dan een pacht, non-profitorganisaties kunnen er om niets terecht!”

Braak liggen

Komende week zijn de eerste inspraakavonden over de bouw van woontorens rond het Stadhuisplein. De verwachting is dat het bouwterrein nog geruime tijd braak zal liggen, omdat de bouwplannen tot veel discussie zullen leiden. Charles Goevaers van de gelijknamige bouwonderneming kwam onlangs in contact met Van Rooij en is enthousiast over zijn plannen. Eventuele opbrengsten kunnen ten goede aan de stichting van Hugo van Rooij komen. Goevaers stelt als voorwaarde dat de activiteiten die door Hugo van Rooij worden georganiseerd, geen overlast in de buurt mogen veroorzaken.