Deels vrijspraak voor stomdronken inrijden op vrouwen en agenten in Eindhoven

Naar eigen zeggen had de chauffeur met een groepje vrienden in de nacht van Oud op Nieuw op het Stratumseind ruzie gekregen met een andere groep en wilde hij daarom snel weg. Hoewel dat niet de bedoeling was, had hij toch gedronken. Stevig. Desondanks stapte hij in de auto. Hij zei de vrouwen niet te hebben gezien toen hij de parkeergarage uitreed. Ook op camerabeelden blijken die net in een bocht te staan en is het ‘trottoir’ daar nauwelijks een halve meter breed zodat de vrouwen waarschijnlijk op het asfalt liepen. Van de agenten, die toegesneld opzij moesten springen, zegt hij niks te weten.