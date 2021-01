Deelscooters Felyx na 21.00 uur niet meer te gebruiken

EINDHOVEN - De deelscooters van Felyx zijn voorlopig niet meer te gebruiken tussen 9 uur in de avond en 6 uur 's ochtends. Volgens een woordvoerder van het bedrijf, dat ook 200 scooters in Eindhoven heeft staan, is daartoe besloten vanwege de rellen van de afgelopen dagen.

,,We zagen dat er tijdens die rellen met alles wat voorhanden was werd gegooid", aldus een woordvoerder. ,,Voor ons reden om te zorgen dat mensen de scooters in de avond en nacht niet kunnen gebruiken. Het offline halen van de scooters kan volgens hem met één druk op de knop. We hoeven niet overal langs om er een stekkertje uit te halen.”

Go Sharing

Volgens de woordvoerder is er gedurende de rellen in heel Nederland niet veel noemenswaardig veel schade aangebracht aan de elektrische deelscooters van Felyx. Op beelden van de rellen in Eindhoven is te zien dat er zondag op het 18 Septemberplein wel een scooter van concurrent Go Sharing werd vernield.

Een woordvoerder van dat bedrijf laat weten dat overwogen is om het voorbeeld van Felyx te volgen maar dat toch is besloten om de scooters aan te laten. ,,Een bewegende scooter is misschien nog wel minder snel het doelwit van vernielingen dan geparkeerde scooters", vertelt hij. Ondanks de avondklok worden de scooters volgens de woordvoerder nog best veel gebruikt. ,,Ik vind dat we ook de verantwoordelijkheid hebben om ze beschikbaar te houden, bijvoorbeeld voor zorgpersoneel dat nog laat naar het werk of huis moet."

De scooter op het 18 Septemberplein is volgens de woordvoerder vooralsnog de enige in Brabant die gesloopt werd door relschoppers. ,,Er stonden er zondag ook de nodige op het Stationsplein en daar zijn ze wel vanaf gebleven. We houden de onrusten wel in de gaten. Indien nodig kunnen we scooters alsnog offline halen. Dat kan ook per scooter of wijk.”