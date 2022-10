Deelstepjes in plaats van deelscooters? Eindhoven wikt en weegt

Jongeren balen van helmplicht voor snorscoo­ter: 'Dan graag ook een snellere scooter’

EINDHOVEN - Starten en gaan, heerlijk met de wind in de haren en sneller dan op de fiets. Dat een helm niet verplicht is, is logischerwijs de belangrijkste reden van de populariteit van de snorscooter. Per 1 januari 2023 komt die plicht alsnog. Jongeren balen, vooral voor hun kapsel.

14 september