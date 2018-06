Deense dames en Hollandse heren op 40ste Hajraa Buitenvolleybaltoernooi

Werknemers van de toekomst: Zekerheid is mooi maar het moet ook leuk blijven

18:53 EINDHOVEN - Bijna dagelijks in het nieuws: personeelstekorten. In het onderwijs, de zorg, metaal, logistiek, ict, bouw maar ook defensie; in al die sectoren zijn vele duizenden vacatures. Bedrijven, branche-organisaties en overheden proberen jongeren tot de goede keuze te verleiden. Maar de werknemers van de toekomst kiezen vooral wat ze leuk vinden. ,,We remmen ze niet af als ze ergens enthousiast over zijn."