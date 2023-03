Defensie neemt ‘nieuwe’ Gulfstream in gebruik. Toestel aangekomen op Vliegbasis Eindhoven

Zelfbeschermingssysteem

Daarna vliegt het naar AMAC Aerospace in Basel voor een laatste aanpassing: het vliegtuig wordt voorzien van een infrarood raketsysteem dat het toestel beveiligt tegen aanvallen met bijvoorbeeld een Stinger raket. Volgens planning keert de Gulfstream 650 medio juli weer terug naar Eindhoven, om door de luchtmacht officieel in gebruik te worden genomen.

De nieuwe Gulfstream wordt ingezet voor het vervoer van kleine groepen personen, zoals de politieke, militaire en ambtelijke top van Defensie naar (risicovolle) missiegebieden. Bestemmingen die lastig of niet te bereiken zijn met commerciële vluchten, aldus het ministerie. Het toestel is ook geschikt voor de urgente repatriëring van medewerkers.

Groter bereik en meer passagiers

Wat er met het oude toestel gaat gebeuren, is nog even ongewis. Volgens een woordvoerder van Vliegbasis Eindhoven wordt geprobeerd het te verkopen. ,,Maar het is altijd afwachten of er belangstelling voor is", zegt hij.