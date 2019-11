Deken bezorgd over rol advocaat bij Eindhovense shishalounge

EINDHOVEN - Advocatenvoorman Jan Frederik Schnitzler baalt dat er wederom gedoe is rondom de Eindhovense advocaat Burhan Kaya. Schnitzler noemt het ongelukkig en zorgelijk dat de advocaat ook eigenaar én exploitant is van een shishalounge die in opspraak is geraakt.

Eind vorige week werd bekend dat de gemeente Eindhoven shishalounge Lâle aan de Kruisstraat wil sluiten vanwege een vermeende beschieting in augustus. Deken van de orde van advocaten in Oost-Brabant Jan Frederik Schnitzler was niet op de hoogte van het incident, noch van het gemeentebesluit noch van de rol van de Eindhovense advocaat.

De advocaat had hem eerder dit jaar gerustgesteld met de mededeling dat hij niet meer direct betrokken was bij de shishalounge. Maar inmiddels is Kaya weer de exploitant, zoals voorheen.

Crimineel imago

Het is voor een advocaat weliswaar niet verboden om ook een shishalounge te exploiteren maar deken Schnitzler vindt de combinatie ongelukkig en zorgelijk. Hij wijst op het negatieve en criminele imago van de bedrijfstak. De branche scoort hoog op lijstjes van bedrijven die gevoelig zijn voor witwassen.

Als de shishalounge dan ook nog doelwit is van een beschieting draagt dat volgens de deken niet bij aan het vertrouwen in de advocatuur, zegt hij. ,,Het werkt niet in het voordeel en wekt de suggestie dat er iets aan de hand is. Van de meeste advocaten hoor ik dit niet. Het heeft mijn aandacht.’’

Schnitzler wil met advocaat Kaya in overleg over de situatie, kondigt hij aan.

Veroordeling en steekpartij

De Eindhovense advocaat kwam afgelopen jaar al diverse keren negatief in beeld door een veroordeling voor mishandeling en bedreiging, verschillende snelheidsovertredingen en een steekpartij waarvan hij het slachtoffer werd.

Kaya weerspreekt overigens dat zijn shishalounge is beschoten. Volgens hem is de ruit weliswaar beschadigd geraakt maar staat niet vast waardoor. Hij heeft daarom bezwaar gemaakt tegen de sluiting. De advocaat is bovendien boos op de politie die heeft geconcludeerd dat de aanslag op hem gericht was terwijl hem nooit bescherming is aangeboden.