Deken snel klaar met ontspoorde raadsman uit Eindhoven

VIDEO Eindhovense basisschool Atalanta onthult kleurrijk kunstwerk

23 maart EINDHOVEN - De voorheen zo kale gymzaalmuur van basisschool Atalanta aan de Barrierweg in Eindhoven is veranderd in een kleurrijk kunstwerk. Vrijdagmiddag was de onthulling door kunstenaar Gart Smits. Al voelde het voor de leerlingen ook als hun kunstwerk. Alle klassen maakten een schilderij ter inspiratie en het benodigde bedrag renden ze zelf bijeen tijdens de KroMeRa-loop.