Deken wil omstreden Eindhovense advocaat laten schrappen

DEN BOSCH - Een omstreden Eindhovense advocaat die keer op keer in de fout gaat, dreigt uit het ambt gezet te worden. Volgens deken Jan-Frederik Schnitzler is de maat vol. Hij gaat de tuchtrechter maandag vragen om de advocaat te schrappen van het tableau.

,,Hij misdraagt zich voortdurend en past zich niet aan. Het kan niet langer zo doorgaan. Ik vind dat er doorgepakt moet worden’’, zegt Schnitzler over zijn verzoek aan de raad van discipline.

Achtervolging en arrestatie

De 33-jarige advocaat met een eigen kantoor in Eindhoven vestigde de afgelopen tijd regelmatig de aandacht op zich. Meest recent (in december) belandde hij wederom in de gevangenis omdat hij in Eindhoven werd betrapt op de overtreding van het contactverbod met zijn ex-minnares. De advocaat sloeg op de vlucht voor de politie en kon pas na een wilde achtervolging worden aangehouden in Nuenen. Op de Europalaan reed hij zijn auto in de puin en ging te voet verder. De wapenstok kwam er aan te pas om hem mee te nemen. Hij zit nog steeds vast.

Druppel

Deken Schnitzler onthult dat hij kort voor de laatste arrestatie van de advocaat al een stevig gesprek met hem had gehad en tot de conclusie was gekomen dat de zwaarste sanctie gerechtvaardigd is. De nieuwe overtreding en arrestatie zijn een druppel in de emmer die al was overgelopen, illustreert de advocatenvoorman.

Behalve de reeks incidenten zoals een veroordeling voor bedreiging van de familie van zijn minnares en de mishandeling van zijn toenmalige echtgenote plus een absurde snelheidsovertreding op de Kennedylaan in Eindhoven zijn er nog meer zaken, benadrukt hij. De advocaat houdt zich bijvoorbeeld niet aan afspraken en administratieve verplichtingen, voegt hij toe.

Schnitzler benadrukt dat de advocaat nota bene nog in de proeftijd zit van een eerdere schorsing door de tuchtrechter.

Sishalounge

In de opsomming noemt de deken ook de directe betrokkenheid van de advocaat bij een sishalounge in Eindhoven. Het is weliswaar niet verboden voor een advocaat om een sishalounge te exploiteren maar hij wijst wel op het negatieve en criminele imago van de bedrijfstak. ,,Het draagt niet bij aan het vertrouwen in de beroepsgroep.’’

Advocaten worden niet snel uit hun ambt gezet. Jaarlijks gebeurt dat een keer of vijftien. Een andere Eindhovens advocaat werd in 2018 bijvoorbeeld geschrapt omdat hij 30.000 euro contant geld van klant had aangenomen terwijl dat verboden is.

De raad van discipline in Den Bosch beslist vermoedelijk op korte termijn over een tijdelijke schorsing van de Eindhovense advocaat en over paar weken over het verzoek tot schrapping.