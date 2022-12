Dela is na schikking definitief verlost van Yarden: rechtszaken in hoogoplopend conflict van de baan

PSV houdt gewilde Branthwai­te definitief aan boord en houdt AS Roma voorlopig af

PSV is erin geslaagd om Jarrad Branthwaite ook voor de tweede seizoenshelft vast te houden. Tijdens gesprekken met Everton, eigenaar van zijn transferrechten, is dat definitief afgesproken. De verdiger van 1 meter 95 was voor een seizoen gehuurd, maar de Premier League-club kon hem tijdens de winterstop terugroepen omdat hij niet veel had gespeeld.

11 december