DELA Vastgoed verkoopt Kastelenplein Eindhoven en grootste deel winkelcentra

Een woordvoerder van DELA Vastggoed zegt dat dit een ‘strategische beweging’ is om de beleggingsportefeuille diverser te maken. ,,DELA wil vanuit risico-overwegingen haar beleggingen spreiden over meerdere landen en segmenten. Daarom moeten we wel geld vrij maken om elders te kunnen investeren. En dit is dan inderdaad het merendeel van de winkelcentra dat we in bezit hadden. Wel houden we nog de solitaire winkels in de betere winkelsteden aan, ook in Eindhoven.”



Op de vraag of DELA Vastgoed blij is dat het van de centra die met veel leegstand kampen, af is, komt een terughoudend antwoord. ,,Deze deal is gesloten vanuit een strategische overweging. Al is natuurlijk wel duidelijk dat de wijkwinkelcentra het allemaal moeilijk hebben, en dat al jaren. We hebben eerder ook al andere centra afgestoten, zoals Meerhoven in Eindhoven en Brouwhuis in Helmond. Maar als we de centra houden dan zorgen we ook dat ze leefbaar blijven en proberen we de leegstand tegen te gaan, bijvoorbeeld door een facelift. Hoe moeilijk die opgave ook is.” Kastelenplein kreeg in 2018 nog een opfrisbeurt. Een van de langlopende problemen hier is de leegstand van de voormalige sauna Kastelenplein aan de buitenkant van de overdekte winkelstraat.