Dela verkoopt winkelcentra Meerhoven en Brouwhuis

Luuk de Jong moet zijn Achterhoekse nuchterheid nu aanspreken

9:26 Van de nood een deugd maken? Dat is aan Luuk de Jong wel toevertrouwd, zo vertelde hij gisteren na de training bij PSV. Met ruim anderhalf been en zijn gedachten stond hij vorige week al op het veld in Zuidwest-Frankrijk. Bordeaux leek voor hem de ideale plek om zich na een mislukt jaar weer lekker uit te leven.