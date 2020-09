Dela ziet mogelijk af van overname van Yarden

Cruciaal voor Dela is dat Yarden 'zelfstandig in herstel zou komen’ voorafgaand aan de overname, benadrukt het Eindhovense uitvaart- en verzekeringsbedrijf. Dat leek het geval na het herstelplan dat Yarden in juli vorig jaar ten uitvoer bracht. Om zijn zwakke financiële positie te versterken, versoberde Yarden de aanspraken voor 390.000 polishouders. Vorige week oordeelde de kantonrechter in Almere echter dat de versobering mogelijk niet door de beugel kan.

'Grote tegenslag’

,,Nu dat herstelplan juridisch misschien niet houdbaar is, is dat een grote tegenslag en leidt dat ertoe dat wij ons opnieuw moeten beraden of de voorgenomen overname wel doorgang kan vinden. Er ontstaat een moeilijke situatie waarop wij ons beraden", verklaart Dela woensdag.

De Eindhovense coöperatie gaat niet in op vragen over gesprekken die momenteel al dan niet met Yarden worden gevoerd over een mogelijk alternatief herstelplan. Ook Yarden laat zich daar niet over uit. ,,We hebben de uitspraak van de kantonrechter bestudeerd en besloten in hoger beroep te gaan. We wachten de uitkomst daarvan af", is het commentaar van het bedrijf.

In de door 19 polishouders aangespannen zaak over de zogenoemde naturapakketpolissen oordeelt de kantonrechter dat de per 1 januari doorgevoerde versobering moet worden teruggedraaid. Yarden wilde dat kostenverhogingen voor bijvoorbeeld crematoria of vervoer voortaan voor rekening van de verzekerden zouden komen.

Getuigenverhoor Yarden

Na de uitspraak van de kantonrechter is het wachten op het vervolg van de rechtszaak in een uitgebreidere, zogenoemde bodemprocedure. Dat vergt doorgaans enige tijd. Daar komt bij dat de rechtbank eerst om een getuigenverhoor wordt gevraagd. Vereniging Sociaal Verhaal, die optreedt namens de 19 polishouders, wil dat verhoor omdat vertegenwoordigers van Yarden in het kort geding tegenstrijdige of onjuiste verklaringen zouden hebben afgelegd.

Dela kon woensdag niet aangeven op welke termijn het de knoop verwacht door te hakken. De coöperatie wacht voor de overname ook op groen licht van mededingsautoriteit ACM. Die onderzoekt of na de bundeling van Dela en Yarden nog voldoende concurrentie resteert.