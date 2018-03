Delen van drugslab op kamp Orgelplein Eindhoven

DEN BOSCH - Niks mis met een kop koffie drinken bij een kennis. Dat is niet eens heel erg als dat een drugscrimineel blijkt te zijn. Maar wel foute boel als je wegvlucht bij diens arrestatie, een tas met drugs 'meegrist' en die even later weggooit.

Het overkwam Eindhovenaar Edwin S. (32), die april 2016 een bakkie deed op het Orgelplein bij zijn maat Louis V. (51). Net toen Edwin even een plasje pleegde, viel het zwaargetrainde arrestatieteam (AT) binnen. Toen hij de toiletdeur opendeed, zag hij ‘allemaal gewapende mannen in het zwart’ rondrennen. Dat het politie was, zag hij juist niet en vandaar dat hij meteen wegvluchtte. De commandant van het AT ging achter hem aan en zag hoe Edwin buiten een AH-tas liet vallen.

Vrouw en kind

In de tas zaten twee jerrycans, met onder andere een liter amfetamine-olie. In de woning lagen spullen van een lab, grondstoffen en nog eens 0,7 liter amfetamine-olie. En in een geparkeerde bestelbus stond glaswerk. De officier van justitie rekende de bewoner alle drugs en het lab aan, goed voor een strafeis van twee jaar cel. Ze vond het onbegrijpelijk dat de man al die gevaarlijke spullen in en om huis had, waar ook zijn zwangere vriendin en hun kindje wonen.

De bezoekende Edwin kreeg enkel de liter uit de tas aangewreven, hoezeer hij zelf ook zei dat hij de tas niet had gezien nog aangeraakt. Goed voor zeven maanden cel. Advocaat Jules van Wijk ging namens hem voor vrijspraak. Enkel het woord van een commandant die denkt iets te hebben gezien, is geen hard bewijs.