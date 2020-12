Dementie? Het kringetje wordt steeds kleiner ja, maar er kan nog zoveel. Momentum maatjes geven nog wat glans aan het leven

Een glans in de ogen, een kleine glimlach, soms ronduit enthousiasme en handgeklap: in welke mate dan ook, reacties komen er. Dat je niet kunt doordringen bij mensen met dementie is een misvatting, en Sylvia Eickholt wist dat. Ze had het zelf gezien bij haar moeder die acht jaar in woonzorgcentrum De Akert in Geldrop verbleef. Daar kwam ze vaak en bedacht hoe fijn het was als er voor iedere bewoner een vaste vrijwilliger zou zijn.