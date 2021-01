Democratie zegeviert, stellen Amerikanen ook hier opgelucht vast

EINDHOVEN - Heel wat Amerikanen hielden twee weken geleden hun adem in, ook in ons land, maar zoals president Joe Biden het in zijn eerste toespraak als nieuwe president woensdag zei: ‘Democracy has prevailed’ .

Tot opluchting ook van de in Eindhoven en Utrecht verblijvende Amerikanen Shirley Taylor en Josh Larson, die thuis de inauguratie van de kersverse president op televisie volgen. Taylor: ,,Geruststellend om Obama, Bush en de Clintons te zien. De traditie heeft tóch overwonnen.’' Was het Capitool op 6 januari nog het toneel van een gewelddadige bestorming, twee weken is de vreedzame machtsoverdracht alsnog een feit geworden. Zoals voor Amerikanen vertrouwd dus. Of zoals mr. president het zelf zegt: ‘This is America’s day’.

So help me god

De climax na een roerige periode. ‘Interesting’ weken, zo blikt Taylor (lerares wiskunde op de internationale school in Eindhoven) met gevoel voor ironie terug. Terwijl man Mike (uit Connecticut) fried chicken bereidt, aanschouwt thuis in Eindhoven de uit Florida stammende docent de beelden die iedere vier jaar in januari de hele wereld overgaan: oud-presidenten en andere hoogwaardigheidsbekleders op de trappen van het Capitool en het afleggen van de presidentiële eed. ‘So help me god’. En natuurlijk, twaalf jaar geleden stonden de mensen tot aan het Lincoln Memorial. Dat de National Mall er nu verlaten bij ligt maakt nog maar eens pijnlijk duidelijk dat de verkiezingen anders waren.

Josh Larson (21) schrok zich twee weken geleden een hoedje bij het zien van de bestorming. ,,Een schande voor mijn land.’’ Larson woont sinds kort in Utrecht met zijn Nederlandse verloofde en trekt duizenden volgers op YouTube met zijn video’s over verhuisplannen en cultuurverschillen. Omdat een oceaan Washington en Nederland scheidt, vindt Larson het moeilijk te achterhalen wat er precies gebeurde. ,,Aan de ene kant hoor ik vrienden die bij het protest aanwezig waren zeggen dat vermomde Antifa-demonstranten het gebouw bestormden om Trump-aanhangers een slechte naam te bezorgen. Andersom zeggen mijn anti-Trump vrienden dat Trump-aanhangers alleen maar excuses zoeken. Eerlijk gezegd klinken beide argumenten onzinnig.’’ Larson steekt niet onder stoelen of banken: hij kon zich vaak in Trumps beleid vinden. ,,Maar hij had die laatste crisis verkeerd aangepakt.’’

Verlies van werk

Larson groeide op in Michigan, de staat in het midwesten waar Trump het onmogelijke presteerde en een flinke bres in ‘the blue wall’ sloeg. De kreet ‘Make America great again’ bleek aan te slaan onder de arbeiders daar. Taylor mag dan wel overtuigd democraat zijn, ze begrijpt de sores van de ‘blue collar’ mensen. ,,Wie roept dat hij banen terughaalt, maakt zich populair daar. Maar het verlies van werk is niet alleen aan outsourcing en oneerlijke handel te wijten. Dat komt ook door robotisering. Hoeveel banen heeft Trump nu echt gecreëerd?’’

Wat Larson betreft staan de verdiensten van Trump echter buiten kijf. ,,Maar die werden te vaak overschaduwd door zijn woorden.’’ Gedrag dat de mond van Taylor maar wat vaak deed openvallen van verbazing. ,,Hij bleef maar steeds meer bizarre en lompe dingen zeggen. Terwijl het minste of geringste schandaaltje vroeger een presidentscampagne kon ruïneren.’’

Luistert naar anderen

Dan tóch: exit Trump, enter Biden. Hoewel ze politieke tegenpolen zijn hopen Taylor en Larson het beste. Taylor: ,,Biden omringt zich met experts en hij luistert naar anderen. De geschiedenis leerde dat hij kan samenwerken met republikeinen.’’ Larson: ,,Hopen dat hij fatsoen en orde herstelt.’’