Demonstranten in Eindhoven: ‘Straling 5G maakt mensen doodziek’

Dat althans betogen de demonstranten die deze woensdagmiddag vanaf het 18 Septemberplein, via de Demer, Markt en Stratumseind naar het Stadhuisplein trekken. ‘5G weg ermee!’, roepen ze, en -op de melodie van tarara boemdijee- ‘Wij zijn geen proefkonijn’. Het is een bont gezelschap, gewapend met spandoeken. Een enkeling gaat gekleed in een pak van materiaal dat straling moet tegenhouden.



Waar de ene helft van het winkelend publiek de boodschap niet lijkt te begrijpen -vijf wat?- is de andere helft vooral sceptisch. Meewarige blikken en lacherige reacties vallen de demonstranten ten deel. ,,Veel mensen geloven ons niet", zegt Eke Vriens uit Knegsel die het initiatief nam voor de manifestatie. ,,Die vinden ons een beetje gek.” Vriens ligt er niet wakker van. Dat doet ze wél van de ingrijpende gevolgen van het groot aantal antennes met hoogfrequente elektromagnetische straling dat nodig is voor de opvolger van 4G.