Demonstratie Extinction Rebellion legt rotonde in Eindhoven plat, meerdere aanhoudingen

In een jaar tijd 2.200 banen minder in de regio: corona-klap voor arbeids­markt

13:43 EINDHOVEN - Economen van banken waarschuwden vlak voor de zomer van vorig jaar: de coronacrisis gaat Zuidoost-Brabant keihard raken. Harder dan op veel andere plekken in ons land. Maar na pakketten met coronasteunmaatregelen blijkt de werkgelegenheid in en om Eindhoven en Helmond juist flink minder averij te hebben opgelopen als gemiddeld in Nederland.