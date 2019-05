Demonstratie Pegida in Eindhoven toegestaan onder strikte voorwaarden

Strijp-S wint Ne­prom-prijs voor locatieont­wik­ke­ling

10:05 EINDHOVEN - De transformatie van Strijp-S in Eindhoven is bekroond met de Neprom-prijs voor locatieontwikkeling. Wethouder Yasin Torunoglu nam de prijs donderdag in ontvangst, tijdens de Dag van de Projectonwikkeling, in de Brabanthallen in Den Bosch.