Demonstratie Pegida op Stadhuisplein gaat niet door

Wie grond of gebouwen rond Fellenoord wil verkopen, moet die eerst aanbieden aan de gemeente

EINDHOVEN - Wie grond of vastgoed wil verkopen in het gebied rond de Fellenoord in Eindhoven, moet die eerst bij de gemeente aanbieden. Wethouder Yasin Torunoglu heeft 50 miljoen ter beschikking om dan ook daadwerkelijk toe te slaan.

25 november