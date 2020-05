Demonstratie tegen lockdown in Eindhoven kent rustige start

De demonstratie wordt gehouden door de groep ‘Democratie van het Volk’. De eerste demonstranten stonden om 10.00 uur al klaar op het plein. De politie is aanwezig om alles in goede banen te leiden. Zo werd onder andere al met enkele demonstranten gesproken.

In de Facebookgroep van de organisatoren werd gemeld dat een van de demonstranten zou zijn opgepakt wegens opruiing. De politie liet weten dat er geen demonstrant in Eindhoven is aangehouden.