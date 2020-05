Demonstratie tegen lockdown in Eindhoven: ‘Weg met de anderhalvemetersamenleving!’

De demonstratie wordt gehouden door de groep ‘Democratie van het Volk’ en verloopt rustig. De eerste demonstranten stonden om 10.00 uur al klaar op het plein. De politie is aanwezig om alles in goede banen te leiden. Zo werd onder andere al met enkele demonstranten gesproken.

‘Cijfers zijn gemanipuleerd’

De groep verdeelt de samenleving in twee groepen. De ene groep luistert braaf naar de overheid, maar de andere groep is ‘wakker’. Zij geloven de overheid en de media (vooral de NOS moet het ontgelden) niet. ,,De ziekenhuizen lagen helemaal niet vol. De cijfers zijn gemanipuleerd’’, aldus Sander Strootman. Mandy Ramakers geeft aan dat ze een vaccin niet vertrouwt. ,,Er zit een chip in waar ze ons mee willen volgen.’’

De groep demonstranten was een bont gezelschap met veel gele hesjes, voorstanders van meerdere referenda en liefhebbers van een Nexit. In de Facebookgroep van de organisatoren werd gemeld dat een van de demonstranten zou zijn opgepakt wegens opruiing. De politie liet weten dat er geen demonstrant in Eindhoven is aangehouden.