Demonstratie van ‘gele hesjes’ in Eindhoven: twee man zwaaiend vanaf het viaduct

VIDEOEINDHOVEN – Het uit Frankrijk overgewaaide fenomeen rond de ‘gele hesjes’ heeft ook Eindhoven bereikt. Alleen dan zonder geweld, niet vanwege de brandstofprijzen en in iets kleinere formatie. Twee demonstranten zwaaiden er vanaf een viaduct over de N2 om aandacht te vragen voor van alles en nog wat.

Nee, het is geen demonstratie. Wat dan wel? “Een ludieke zichtbaarheidsactie. Want we worden door de landelijke pers bewust uit het nieuws gehouden.” Met z’n tweeën staan de betogers op het viaduct over de N2. Gele hesjes om de schouders, de zwaaiende hand als belangrijkste wapen. Hun namen? “Dat vinden we niet belangrijk. Dat zou betekenen dat we een leider hebben en we hebben geen leider.” Iets later: “We zijn allemaal leiders.”

Waarschuwing voor demonstratie

De politie waarschuwde eerder die middag voor een op handen zijnde demonstratie van gele hesjes in Eindhoven. Die mededeling deed denken aan iets groots, aan massaal protest. In werkelijkheid was er een half uur op en neer rijden over de Anthony Fokkerweg voor nodig om de demonstratie te vinden. De verwachte meute bleek in werkelijkheid twee mensen sterk.

Aangemoedigd door de claxons van de passerende vrachtwagen steken ze van wal over de zaak waarvoor ze strijden: armoede allereerst. “Er zijn één miljoen armen in Nederland. Er worden hier ziekenhuizen gesloten en in Irak ziekenhuizen gebouwd. Er wordt kunstmatig een stroom vluchtelingen richting Nederland in stand gehouden. De elite pakt van elke euro van ons de helft afpakt en zegt tegen ons: ‘Pas op, die asielzoeker wil je geld stelen.’ We zijn het allemaal spuugbeu.”

Duizelt het al? De vraag is in hoeverre de passerende chauffeurs en automobilisten begrijpen dat voor al deze zaken actie wordt gevoerd. Het duo twijfelt daar niet aan: “We hebben al drie keer eerder actie gevoerd en stonden hier al een keer met 15 mensen. Dan zie je automobilisten zwaaien en elke trucker toetert. Dus die zijn er ook allemaal heel erg mee bezig.”

Het spandoek dat weg moest

Eerst hadden de twee nog een spandoek om alles uit te leggen: ‘Bent u al wakker?’, stond erop. Het spandoek moest weg vanwege het gevaar dat het op de snelweg zou waaien: “Dus daar luisteren we dan gewoon na.” Tot slot nog even een meer praktische vraag: waarom Eindhoven? “Omdat we uit Eindhoven komen en geen geld hebben om ergens te gaan staan.” Duidelijk. Tijd om door te gaan met zwaaien.