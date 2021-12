Demonstratievak bij abortuskliniek moet bezoekers beschermen tegen intimidatie

Volgens de kliniek maken vrouwen meestal geen melding als zij zich geïntimideerd of belemmerd hebben gevoeld bij het bezoek aan de kliniek. Voor Jorritsma is dat reden genoeg om een plek aan de overkant van de straat aan te wijzen voor demonstranten. Dit omdat de stoep voor de kliniek erg smal is en bezoekers moeilijker naar binnen kunnen als er daar gedemonstreerd wordt.

Stap in de goede richting

GroenLinks vroeg vorige maand in de rondvraag in de raad al aandacht voor dit onderwerp. Eva de Bruijn is dan ook blij met dit besluit. ,,Het is een stap in de goede richting. Liever zouden we zien dat het vak nog verder verwijderd is van de kliniek, maar we zijn blij dat vrouwen in ieder geval veilig de kliniek kunnen binnengaan.”

De mails van het Humanistisch Verbond is een landelijke actie. Al jaren demonstreren anti-abortusactivisten bij de ingang van abortusklinieken in Nederland. Ze vallen bezoekers lastig door ze vast te pakken of valse informatie te verstrekken. Hen wordt de toegang versperd en ze krijgen nare folders en plastic embryo’s in de hand gedrukt.

Kleine groep demonstranten

De gemeente en de kliniek in Eindhoven herkent dit niet. De groep demonstranten in Eindhoven is klein, ze bestaat uit twee tot vier personen. Zij hinderen bezoekers en personeel van de abortuskliniek niet. De in- en uitgangen worden ook niet geblokkeerd. ,,De demonstranten vallen onze cliënten niet echt lastig. Ze staan hier elke maand en duwen wel eens een flyer of bidprentje in de hand. Het is vrij vreedzaam, niet zoals bij andere klinieken in het land.”

In Eindhoven zal er daarom geen permanente bufferzone komen, maar wel een plek voor demonstranten tijdens manifestaties.