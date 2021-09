Demonteren oude Hema kan bijna beginnen, idee om op nieuwbouw woningen te bouwen is niet haalbaar

De sloopwerkzaamheden starten iets later dan gepland omdat nog gezocht is naar een manier om zoveel mogelijk van het huidige gebouw te behouden. ,,We spreken dan ook liever van demonteren. We laten bijvoorbeeld de zijgevels staan. Dat betekent wel dat je ze moet stutten met een staalconstructie. De aannemer rekent dat nu allemaal door", aldus Hilbert Vedder van de in winkels gespecialiseerde belegger/ontwikkelaar RJB.