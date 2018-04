Den Blijker verkoopt Las Palmas aan ‘Eindhovense sushiqueen’

Marcel Potters

Rotterdam

De succesvolle chef-kok Wu, in november nog verkozen tot etnisch zakenvrouw van het jaar, heeft meerdere restaurants in Eindhoven en sprak al eerder de wens uit om ‘iets’ in Rotterdam te beginnen. Dat dit Las Palmas werd, is puur toeval, zegt Den Blijker.

,,Eveline was hier een keer te gast, samen met haar makelaar’’, zegt hij. ,,En toen vertelde ze dat ze op zoek was naar een mooie ruimte, maar niets naar haar zin kon vinden. Toen zei ik: waarom doe je Las Palmas niet? Zo maar out of the blue. Waarom zeg ik dit, vroeg ik me wel meteen af.’’

De tv-tycoon was al 11 jaar de baas van het befaamde etablissement tussen de wolkenkrabbers op de Kop van Zuid, voor zijn doen erg lang. ,,Als je dan wilt verkopen, dan is dit misschien wel het moment’’, luidt de uitleg.

Culinair wereldreisje

Wu - die zichzelf de sushiqueen van Eindhoven noemt - zal niet meteen dramatische veranderingen doorvoeren. Wel wil ze verschillende buitenlandse keukens aan het assortiment toevoegen, zodat toekomstige klanten culinair gezien een wereldreisje gaan maken.

Ze voelt zich als een kind in een snoepwinkel in Den Blijkers eetparadijs. ,,Dit is hét restaurant van Rotterdam’’, zegt ze. ,,Wat ik wil is nog meer kwaliteit naar Las Palmas brengen, het een meer internationaal karakter geven. Tapas vooraf, Vietnamese loempia's, sushi of een sateetje, en daarna begin je pas aan een stuk vlees of vis.’’ Veel aandacht zal er zijn voor het dessert. ,,Want dat is één van mijn specialiteiten.’’

Of er ook stevig zal worden verbouwd, is nog de vraag. ,,We gaan geen rode lampionnetjes ophangen, maar de zaak krijgt wel een kosmopolitische uitstraling’’, meldt Den Blijker. Wu houdt zich nog op de vlakte: ,,De plannen liggen bij de architect.’’ Mocht de nieuwe mix tussen ‘kroket en met stokjes eten’ een succesnummer worden, hoopt het duo ook in andere steden restaurants te openen. ,,En deze zaak blijft gewoon Las Palmas heten.’’

Volledig scherm Herman de Blijker en Eveline Wu in Las Palmas. © Frank de Roo