Derde staking om cao kleinmetaal in Eindhoven aangekondigd

Twee auto’s rijden twee keer zo hard als toegestaan op N2 bij Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Twee auto’s reden zaterdag op de N2 bij afslag Eindhoven Airport ruim twee keer zo hard als toegestaan. Beide auto’s reden 180 kilometer per uur waar de maximale snelheid 80 kilometer per uur is. Het kostte een van de automobilisten zijn rijbewijs.

8 januari