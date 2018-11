Derksen over ophef: ‘Als voetballende homo zou ik wel twee keer nadenken voordat ik uit de kast kom’

HILVERSUM - Johan Derksen noemt Daan Verhoeven (25) uit Eindhoven en Bowi Jong (20) uit Alkmaar, die een brandbrief aan de KNVB stuurden over de homovijandigheid in het voetbal, 'twee van die snotapen'. “Ik ben er ook niet voor om onsmakelijke dingen te roepen over homo's, maar het is niet zo dat homo's heilig zijn en er geen grappen over mogen worden gemaakt", zei hij donderdagochtend bij het Radio 538-programma Evers Staat Op .

In het voetbalpraatprogramma Veronica Inside (voorheen Voetbal Inside) werd afgelopen dinsdag gegrapt over homoseksualiteit in het voetbal. Zo zei Derksen ‘dat je als homo wel een beetje zelfspot moet hebben'. En: ‘je bent niet meteen een homofoob als je een grap maakt. We zijn echt een beetje aan het doorslaan in dit land.’

Achter die woorden staat hij nog steeds, zo bleek donderdagochtend in gesprek met presentator Frank Dane. “Het zou me een zorg zijn wat Veronica vindt. Ik ga met niemand in gesprek. Ik blijf zeggen wat ik wil. Als wij op tv zijn geweest, zijn er 500.000 mensen boos op mij. Daar leer je mee leven.”

Vervolgens plaatst hij de discussie in perspectief: “De voetbalwereld is een beetje een bekrompen wereld met veel rednecks. Dat zegt niets over een homo, dat zegt alles over de onderbuikgevoelens van de doorsnee voetbalsupporter. Als voetballende homo zou ik wel twee keer nadenken voordat ik uit de kast kom. Dat vind ik betreurenswaardig hoor, maar dat houdt niet in dat je niet gewoon een grap mag maken over homo's. Zoals we dat ook weleens doen over Duitsers, Belgen of Joden. Je moet een beetje zelfspot hebben.”

Een oplossing heeft de man uit Grollo ook niet. “Nee, nee, nee. Als je de voetbalwereld kent, daar zitten toch een hele hoop mensen op de voetbaltribune, zoals die hooligans die het sinterklaasfeest verstoord hebben. Die zijn niet voor rede vatbaar. Die zullen zich blijven afzetten tegen dit soort minderheidsgroeperingen en zijn zo bekrompen dat ze een homo nog steeds iets geks vinden.”

Aan de andere kant stelt hij dat ‘homo's misschien ook een beetje flinker moeten worden en zeggen: we hebben er schijt aan, we komen er gewoon voor uit dat we homo zijn.’

Veronica Inside-presentator Wilfred Genee, die woensdag zijn mening er al over gaf, breekt op het eind van de uitzending in en zegt contact te hebben gehad met de Eindhovense Verhoeven. “Ik heb tegen Daan gezegd: ik denk niet dat er verschil gaat komen. Grappen maken moet kunnen. Als dat niet meer kan, houdt alles op. Ik wil er gerust naar luisteren, maar we gaan het programma niet anders aanvliegen. In dat opzicht zal er niet veel veranderen.”