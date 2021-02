Dertien ME’ers hebben corona na rellen in Oost-Brabant, 43 agenten in quarantaine

Noodveror­de­ning in Den Bosch: was dat niet toch nodig geweest?

10:42 DEN BOSCH - Had Den Bosch vorige week maandag eerder een noodverordening moeten afkondigen? Oss kondigde in de middag al een noodbevel af, waardoor in die stad de rellen uitbleven. Nee, zegt burgemeester Jack Mikkers. Volgens hem was er geen enkele aanleiding om eerder op de dag hard in te grijpen. Hij zegt dat op basis van signalen uit verschillende wijken die werden opgepikt door wijkmanagers, jongerenwerkers en de politie.